Son dakika haberi | Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (3)
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Son dakika haberi | Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (3)

20.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:36
Son dakika haberi | Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (3)

Son dakika haberi: GENÇ KIZ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİDiyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini aldıktan sonra, hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son veren Derman Bakır'ın (25), otopsi işlemleri tamamlandı.

GENÇ KIZ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini aldıktan sonra, hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son veren Derman Bakır'ın (25), otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın naaşı ailesine tarafından alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde defnedildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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