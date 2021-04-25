Son dakika haberi! SEVGİLİSİNİN ARKADAŞININ EVİNİ 2 KEZ ATEŞE VERDİ, YETMEYİNCE BABASININ EVİNDE YANGIN ÇIKARDI
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Son dakika haberi! SEVGİLİSİNİN ARKADAŞININ EVİNİ 2 KEZ ATEŞE VERDİ, YETMEYİNCE BABASININ EVİNDE YANGIN ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA'da, hastanede yatan Zeliha Güngör'ün (56) evinde kalan kızının arkadaşı Esin A. (27) eve çağırdığı erkek arkadaşı Mahmut E. (31) ile tartıştı.

BURSA'da, hastanede yatan Zeliha Güngör'ün (56) evinde kalan kızının arkadaşı Esin A. (27) eve çağırdığı erkek arkadaşı Mahmut E. (31) ile tartıştı. Mahmut E., tartışmanın ardından Güngör'ün evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ertesi gün Mahmut E., hem Güngör'ün evini hem de babasının evini ateşe verdi. İki yangın da kısa sürede söndürülürken, polis Mahmut E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Mahmut E., tutuklandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olan Zeliha Güngör hastaneye kaldırılınca, birlikte yaşadığı kızı S.G. refakatçi olarak annesinin yanında kaldı. S.G.'nin kız arkadaşı Esin A. Da, Siz hastanedeyken ben eve göz kulak olurum diyerek Güngör'ün evinde kalmaya başladı. Esin A., iddiaya göre önceki gün erkek arkadaşı Mahmut E.'yi eve çağırdı. Güngör'e ait evde buluşan Esin A. ve Mahmut E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Esin A. evden ayrıldı. Buna sinirlenen Mahmut E., Zeliha Güngör'e ait evi ateşe verdikten sonra peşinden gittiği kız arkadaşına şiddet uyguladı. Evden çıkan dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BİR KEZ DAHA ATEŞE VERDİ, BABASININ EVİNDE DE YANGIN ÇIKARDI

Ertesi gün, Mahmut E. yeniden Güngör'ün evine geldi. Mahmut E., iddiaya göre eşyaların tamamen yanmadığını görünce bir kez daha yangın çıkardı. Evlerine duman dolmasıyla yangından haberdar olan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin tamamına yayılan alevleri söndürürken, evdeki bütün eşyalar küle döndü.

Bu sırada Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Esin A.'nın babasına ait olduğu öğrenilen evde de yangın çıktığı yönünde ihbar alan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaştı. Polis, konuyla ilgili olarak Esin A.'nın ifadesini aldı.

Esin A.'nın yaşananları anlatmasının ardından polis, Mahmut E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut E.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! SEVGİLİSİNİN ARKADAŞININ EVİNİ 2 KEZ ATEŞE VERDİ, YETMEYİNCE BABASININ EVİNDE YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haberi! SEVGİLİSİNİN ARKADAŞININ EVİNİ 2 KEZ ATEŞE VERDİ, YETMEYİNCE BABASININ EVİNDE YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haberi! SEVGİLİSİNİN ARKADAŞININ EVİNİ 2 KEZ ATEŞE VERDİ, YETMEYİNCE BABASININ EVİNDE YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haberi! SEVGİLİSİNİN ARKADAŞININ EVİNİ 2 KEZ ATEŞE VERDİ, YETMEYİNCE BABASININ EVİNDE YANGIN ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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