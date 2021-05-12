Son dakika haberi... Sevgilisini av tüfeğiyle öldüren Egemen Vardar'ın davasında Yargıtay kararı bozdu
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Son dakika haberi... Sevgilisini av tüfeğiyle öldüren Egemen Vardar'ın davasında Yargıtay kararı bozdu

Son dakika haberi... Sevgilisini av tüfeğiyle öldüren Egemen Vardar'ın davasında Yargıtay kararı bozdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar'ın davasını Yargıtay, 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozdu.

Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar'ın davasını Yargıtay, 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozdu.

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi olan Egemen Vardar (21) hakkında aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü (20) babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesi sebebiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanık Egemen Vardar'ın hakkında açılan 'kasten öldürme' suçunu bilinçli işlemediği gerekçesiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 7 yıl hapsine, sonrasında da sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin yapmış olduğu tespitler neticesinde, kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynarken ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği bu nedenle de ortada olası bir kastın varlığından söz ederek, 'bilinçli taksirle öldürme suçundan' sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan ceza alması yönünde kararı bozdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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