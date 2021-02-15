Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı

15.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:18
Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre FATİH'te 14 Şubat tarihinde sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı şüpheli yakalandı.

FATİH'te 14 Şubat tarihinde sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı şüpheli yakalandı. Şüphelinin, sevgilisini öldürdükten sonra cesedi videoya kaydederek arkadaşına gönderdiği tespit edildi. 

Olay, 14 Şubat Pazar saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. Şüpheli Majed A.(50), aynı evde yaşadığı Fas uyruklu Samira Ikhadır (38) ile bir süre sevgililer gününü kutladı. Majed A., sonrasında sevgilisinin telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü. Şüpheli, Samira Ikhadır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile Majed A., sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü. 

CESEDİN VİDEOSUNU ÇEKİP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Şüpheli, cep telefonu ile öldürdüğü sevgilisini video kaydına alıp arkadaşına gönderdi. Video kaydında "Bana yanlış yapanın sonu böyle olur, herkes ismimi öğrensin" dediği öğrenildi. Arkadaşının polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine Asayiş  Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan iki saat sonra şüpheliyi Fatih Şehremini Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİTürkiye'ye altı ay öncesinde giriş yaptığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

(Fotoğraf) 

 


Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı
Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı
Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Arda Turan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldüren kişi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:41:54. #1.16#
title