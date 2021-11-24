Son dakika haberi | Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına attığı iddiasıyla yargılanan sanık Majed Saeb Alshaıkh, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sanığın indirim uygulanmamasına dair sorunu cevaplayan mahkeme başkanı, "Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık" dedi.

Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Samira Lkhadir'i, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan, bıçağın sırtında kalmasıyla yeni bir bıçak alıp bıçaklamaya devam eden ve öldürdükten sonra telefonuyla video çekip arkadaşına gönderen yabancı uyruklu sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh ile avukatı ve maktul Samira Lkhadır'ın ailesinin avukatı hazır bulundu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırarak cezasında indirim uygulamadı.

"Bilerek ve isteyerek öldürdün"

Sanığın cezasında neden indirim uygulanmadığına dair sorusunu cevaplayan mahkeme başkanı, "Samira Lkhadır'yı bilerek ve isteyerek öldürdüğün için cezanda hiçbir indirim uygulamadık" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'in Haseki Sultan mahallesindeki bir apartman dairesinde cinayetin işlendiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Majed Saeb Alshaıkh hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL