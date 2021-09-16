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Son dakika haberi: Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde sevgilisi Sevgi Tekin'i silahla öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sevgilisi Sevgi Tekin'i silahla öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Başkentte 4 Ocak tarihinde sevgilisi Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Ağtaş, sevgilisini 10 el ateş ederek öldürmüştü.

'Kasten öldürme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ' haber leşmenin engellenmesi', 'nitelikli olarak Konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Ağtaş için 95 yıl hapis cezası ile yargılanmasına karar verilmişti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ağtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Tekin'in kızı da adli gözlem odasında tanık olarak dinlendi. Tekin'in kızı S.T.'nin yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca gönderilen avukatta salonda hazır bulundu.

"Anneme 6 mermi isabet etti"

Sanık Ağtaş'ın olay günü evin camını kırarak içeri girdiğini belirten S.T., "Gökhan eve elinde silahla girdi. Anneme 'Seni öldüreceğim, bu gece evden bir ölü çıkacak o da sen olacaksın' dedi. İlk önce annemi dizinden vurdu. Annem yatağa düşünce de 10 el ateş etti. Bu mermilerden 6'sı anneme isabet etti" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 aralık tarihine erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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