Son dakika haberi... Server Gençlik'ten çocuklara "Online Yaz Okulu" programı
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Son dakika haberi... Server Gençlik'ten çocuklara "Online Yaz Okulu" programı

Son dakika haberi... Server Gençlik'ten çocuklara 'Online Yaz Okulu' programı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllülerce ücretsiz hayata geçirilen "Online Yaz Okulum" projesi kapsamında, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllülerce ücretsiz hayata geçirilen "Online Yaz Okulum" projesi kapsamında, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Server Gençlik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derslere evden katılacak çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Samsun ayağını Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün üstlendiği "Online Yaz Okulum" organizasyonu 28 Haziran'da başlayıp 16 Temmuz'da sona erecek.

"Eğlenerek öğreniyorum" sloganıyla yola çıkan projeyle 8-13 yaş arası çocukların varoluş gayesini kavramalarını sağlamak, tamamlayıcı eğitim ve etkinliklerle kişisel, sosyal ve karakter gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Güzel Okuyorum, Canım Kitabım Kur'an-ı Kerim, Dijital Serüven, Kılavuzum Peygamberim, Benim Kahramanım, Kainatı Keşfediyorum, Genç Kaşifin Rotası, derslerinin yanı sıra eğlenceli etkinlik ve yarışmaların da yer aldığı içerikler, hafta içi her gün 10.00-13.00 saatleri arasında 3 ders olarak uygulanacak. Dört gün ve üzeri derslere katılamama durumunda kayıtlar iptal edilecek.

Çocuklar, "www.yazokulum.org" adresinden 25 Haziran'a kadar başvuru formunu doldurarak yaz okulu eğitimlerine katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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