Son dakika haberi: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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Son dakika haberi: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretiyle sudan çıkarılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Son dakika haberi: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
09.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:16

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretiyle sudan çıkarılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Edinilen bilgilere göre olay Marmaraereğlisi ilçesi Kaptan-2 mevkiinde meydana geldi. Muhammet Celayir (23) adlı genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin denizde çırpındığını görenler deniz polisi ile Tekirdağ UMKE ve Tekirdağ AFAD ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce denizden çıkarılan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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