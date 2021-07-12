Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Aydın Gider (23), serinlemek için girdiği Kralkızı Baraj Gölü'nde boğuldu.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Aydın Gider (23), serinlemek için girdiği Kralkızı Baraj Gölü'nde boğuldu.

Yoncalı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kralkızı Baraj Gölü'ne giren Aydın Gider, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yarım saatlik çalışmayla Gider'in cansız bedenine ulaşıldı. Gider'in cenazesi otopsi için ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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