Son dakika haberi! Serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti
15.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:54

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren polis memuru Mehmet Aslan'ın bir süre sonra bağrış seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi. Arama kurtarma ekiplerinin çıkardığı polis memuru Aslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay, Onikişubat ilçesi Klavuzlu Barajı'nda meydana geldi. Serinlemek isteyen 27 yaşındaki Mehmet Aslan, baraj göletine girdi.

BAĞIRMA SESİ DUYDULAR

Bir müddet sonra bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri suda boğulma tehlikesi atlatan Aslan'ı çıkardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Aslan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mehmet Aslan'ın Gaziantep Emniyeti'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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