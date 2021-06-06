Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor 2 helikopter yangın bölgesinde çalışmalarına başladı Antalya'da kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı.

Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

2 helikopter yangın bölgesinde çalışmalarına başladı

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına onlarca personel karadan müdahale derken 2 helikopter de havadan devam ediyor. Yangının iç kesimlere doğru ilerlemesi devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde kullanılmayan bir mağazada bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına 2 helikopter havadan müdahale ederken onlarca personel de karadan müdahale ediyor. Öte yandan bölgede bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangının önünü sürerken bazıları da ellerine aldıkları araç ve gereçler ile çalışmalara destek verdi. Yangının iç kesimlere doğru ilerlemesi devam ederken ekiplerin yangını kontrol alına alma çalışması sürüyor.

Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı
Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:59:31. #1.16#

title