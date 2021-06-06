Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor 2 helikopter yangın bölgesinde çalışmalarına başladı Antalya'da kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı.

Serik'teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

2 helikopter yangın bölgesinde çalışmalarına başladı

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına onlarca personel karadan müdahale derken 2 helikopter de havadan devam ediyor. Yangının iç kesimlere doğru ilerlemesi devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde kullanılmayan bir mağazada bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına 2 helikopter havadan müdahale ederken onlarca personel de karadan müdahale ediyor. Öte yandan bölgede bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangının önünü sürerken bazıları da ellerine aldıkları araç ve gereçler ile çalışmalara destek verdi. Yangının iç kesimlere doğru ilerlemesi devam ederken ekiplerin yangını kontrol alına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci