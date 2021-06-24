Son dakika haberi: Serik'te sokak lambasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Serik'te sokak lambasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Serik'te sokak lambasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Serik ilçesinde sokak lambasında başlayan yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak lambasında başlayan yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'ndeki bir sokak aydınlatma lambası, enerji verilmesinin ardından alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, bölgedeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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