Son dakika haberi! SERİK'TE KAMYONETLERİN ÇARPIŞMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

*- Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Pınarcık mahallesinde dün saat 19.30 sıralarında A.Ç. (31) yönetimindeki 07 YJ 413 plakalı kamyonet ile R.B. (31) yönetimindeki 07 YNH 71 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 sürücüye kaza yerinde müdahale etti. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde karşı yönden gelen kamyonetlerden birinin, diğerinin arka bölümüne çarpması görülüyor.