Son dakika haberi: Serik'te bir evin mutfak kısmında yangın çıktı

Son dakika haberi: Serik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Serik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaşar Uçar Caddesinde 3 katlı binan orta katındaki evin mutfağında evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında sadece evin mutfak kısmı zarar gördü.

Polis ekibi olayla ilgili olarak kiracıyı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer