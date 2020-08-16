Son dakika haberi! Serik'te ağaçlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Serik'te ağaçlık alanda yangın

Son dakika haberleri: Yangın çıkan alandan yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesindeki hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı.

16.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:50

Yangın çıkan alandan yükselen dumanlar

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesindeki hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yerleşim yerleri yakınında devam eden yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Serik'te ağaçlık alanda yangın

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak Güncel
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı 3. Sayfa
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Güncel
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Hümeyra Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Fuat Çapa Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Serik'te ağaçlık alanda yangın - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 17:03:35. #1.15#
title