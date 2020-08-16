Son dakika haberi! Serik'te ağaçlık alanda yangın
Son dakika haberleri: Yangın çıkan alandan yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesindeki hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı.
16.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:50
Yangın çıkan alandan yükselen dumanlar
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesindeki hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yerleşim yerleri yakınında devam eden yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince müdahale ediliyor.
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Kaynak: AA