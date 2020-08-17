Son dakika haberi! "Serhat'ın çocukları" doğa eğitimini doğada alacak Gelen son dakika haberine göre Iğdır Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesi ile Iğdırlı 20 öğrenci doğada uygulamalı doğa eğitimi görecek.

Iğdır Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesi ile Iğdırlı 20 öğrenci doğada uygulamalı doğa eğitimi görecek.

TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde açılan "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2019/1 Çağrısı" kapsamında Iğdır Üniversitesinin hazırladığı "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesi kabul edildi.

Öğrenciler ve proje ekibi, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile görüşerek projenin içeriğine dair bilgi paylaşımında bulundu.

Projenin başlaması nedeniyle Iğdır Üniversitesi Mediko Sosyal 8 Eylül Şehitleri Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Yarından itibaren arazide uygulamalı sürdürülecek proje kapsamında Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alan üstün yetenekli 20 öğrenci, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin illerinde doğada aktif olarak 10 gün boyunca doğa eğitimi alacak.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda görevli Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit AA muhabirine, Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin'i kapsayan projede öğrencilerin aktif olarak katılacakları bir doğa eğitimi verileceğini belirtildi.

Dr. Yiğit, projenin temel amacının, hedef kitle olarak belirlenen üstün yetenekli öğrencilere, bölgede yer alan milli park, tabiat parkı ve ekolojik ve biyolojik öneme sahip alanların tanıtılacağını söyledi. Yiğit, müzeler, yaban hayvanlarıyla buluşulabilecek alanlar ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların da tanıtım kapsamında olacağına işaret etti.

Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda öğrencilerin doğa ve çevresindeki sosyal dokuyu bir dershane ve bir laboratuvar gibi algılayarak doğa ve toplumu anlayabilme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak projedeki temel amacımızdır. Katılımcılar için, sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönleri de kapsayacak biçimde, doğanın gerçek dilini kullanarak, çevre eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim programı geliştirebilecek ve doğa farkındalığı oluşturulacaktır. Projemizde hedeflenen bu doğa farkındalığının yanında özel yetenekli öğrenciler için sosyalleşme, özgüven ve sorumluluk artımı da şüphesiz hedeflerimiz arasında yer alacaktır."

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sinan Tarkan Aslan da projeyle üstün yetenekli çocuklarla 10 gün doğada eğitim yürüteceklerini ifade etti. Aslan, "Doğada çocuklara doğa bilgisi, buradaki bitkiler, böcekler, kuşlar, hayvanlar, balıklar hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Etkinliklerimiz Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin illerindeki yaban hayatta ve milli parklarda olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA