Seren Serengil'in dosyası kapatılarak üst mahkemeye gönderildi
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Seren Serengil'in dosyası kapatılarak üst mahkemeye gönderildi

03.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:05
Seren Serengil'in dosyası kapatılarak üst mahkemeye gönderildi

ÖZBEKİSTAN uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla hakkında "Basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Seren Serengil'in yargılanmasına başlandı.

ÖZBEKİSTAN uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla hakkında "Basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Seren Serengil'in yargılanmasına başlandı. Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflar arasında Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dosya olduğunu, dosyaların birleştirilmesi gerektiğini fakat diğer mahkemenin birleştirmeyi kabul etmediğini belirtti. Mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın bu şekilde kapatılarak üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi. 

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müşteki Gulnoza Mamatova ve avukatı katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Seren Serengil katılmadı. 

Hakim, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dosyanın birleştirilmesi yönünde yazılan yazıya muvafakat verilmediğini söyledi. "OMZUMA VURUP SAÇIMDAN TUTARAK YARALAMIŞTIR"Müşteki Gulnoza Mamatova ifadesinde "Seren Serengil omzuma vurup beni saçımdan tutarak yere çekerek yaralamıştır. Ben olay tarihinde kendisinin evinde hizmetçi olarak çalışıyordum. Beni yaraladığı için sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Sanık Serengil'in avukatı, müvekkilini bu celse hazır edemediğini söyledi.

SAVCI DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile bu davanın arasındaki dosyanın arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirterek iki dosyanın birleştirilmesini istedi. Sanık Serengil duruşmada olmadığı için son sözü yerine geçmek üzere eski savunmaları okundu.

DOSYA KAPATILDIKararını açıklayan mahkeme, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne konu dava dosyasının fiili ve hukuki irtibatının bulunduğunun sabit olduğunu belirtti. Her iki dava dosyasının bir arada görülmesinin zaruri olduğuna kanaat veren mahkeme, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Mahkemeler arasında birleştirme hususundaki verilen cevaba göre olumsuz uyuşmazlığın çözümü için dosyanın ortak ve yüksek görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, dosyanın bu şekilde kapanmasına karar verdi. İDDİANAMEDEN Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilmişti. Serengil'in izin vermemesi üzerine müşteki Mamatova'nın istifa ettiğini söylediği, bunun üzerine sanık Serengil'in sinirlenerek müştekinin arkasından gidip saçını çektiği ve vücudunu tekmelediği anlatılmıştı. Dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, Serengil'in "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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