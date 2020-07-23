Son dakika haberi | Serbest piyasada döviz fiyatları

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Son dakika haberleri: Dolar 6,8470 liradan, euro ise 7,9320 liradan güne başladı.
23.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:44
Dolar 6,8470 liradan, euro ise 7,9320 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8450 liradan alınan dolar, 6,8470 liradan, 7,93 liradan alınan euro ise 7,9320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8520 liradan, euro ise 7,9390 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA