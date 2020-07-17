Son dakika haberi... Serbest piyasada döviz fiyatları

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Son dakika haberi... Dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8060 liradan güne başladı.
17.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:26
Dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8060 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8560 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan, 7,8040 liradan alınan euro ise 7,8060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,86 liradan, euro ise 7,82 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA