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Son dakika haberi | Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Son dakika haberleri... İstanbul serbest piyasada dolar 6,7220 liradan, avro 7,5300 liradan güne başladı.

Son dakika haberi | Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
03.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:59

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7220 liradan, avro 7,5300 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan satılıyor. 7,5280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5300 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5320 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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