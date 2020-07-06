Son dakika haberi: Serbest piyasada altın fiyatları Son dakika haberi... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 392,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392,60 liradan, 2 bin 586 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 607 liradan, 358 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 362 liradan, 2 bin 527 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 547 liradan, bin 264 liradan alınan Yarım Ziynet bin 274 liradan ve 632 liradan alınan Çeyrek Ziynet 637 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA