Son dakika haberi... Serbest piyasada altın fiyatları Gelen son dakika haberlerine göre Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 385,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 560 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 501 liradan, bin 241 liradan alınan Yarım Ziynet bin 251 liradan ve 620 liradan alınan Çeyrek Ziynet 625 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA