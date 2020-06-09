Son dakika haberi! Serbest piyasada altın fiyatları Son dakika gelişmesine göre Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 373,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 373,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 482 liradan, 341 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 345 liradan, 2 bin 405 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 425 liradan, bin 202 liradan alınan Yarım Ziynet bin 212 liradan ve 601 liradan alınan Çeyrek Ziynet 606 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA