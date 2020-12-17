Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: "Ekmek teknemiz yandı"
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Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: "Ekmek teknemiz yandı"

17.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:20

Son dakika gündem haberi... Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: "Ekmek teknemiz yandı" Adana'da bir seranın deposunda çıkan yangın söndürülürken serada çalışan işçi kadınlar ekmek tekneleri yandığı için çok üzgün olduklarını söyledi Adana'da bir seranın deposunda çıkan yangın söndürülürken burada çalışan işçi...

Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: "Ekmek teknemiz yandı"

Adana'da bir seranın deposunda çıkan yangın söndürülürken serada çalışan işçi kadınlar ekmek tekneleri yandığı için çok üzgün olduklarını söyledi

ADANA - Adana'da bir seranın deposunda çıkan yangın söndürülürken burada çalışan işçi kadınlar, ekmek tekneleri yandığı için çok üzgün olduklarını söyledi.

Yangın, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada saat 10.30 sıralarında yaşandı. Elektrik kontağından dolayı sera deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyürken çalışan işçiler seralardan hemen tahliye edildi. Bu arada haber verilen itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Depo kısmı tamamen yanarken alevler kısa sürede kontrol altına alarak sera içindeki ve çevredeki evlere sıçramasının önüne geçildi. Depoda bulunan fidan malzemeleri ise tamamen yandı.

Tüm bunlar yaşanırken sera işçisi kadınlar ise olan biteni üzülerek izledi. Bir sera işçisi kadın, sabahleyin her zamanki gibi çalışmaya geldiklerini bir süre sonra birden alev çıktığını, kendilerini dışarı attıklarını, ekmek teknelerinin yandığını belirterek, "Bu duruma çok üzüldük. Şimdi ise burada itfaiye ekiplerinin çalışmasını izliyoruz. Çok üzgünüz çünkü burası bizim ekmek teknemiz" dedi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'
Son dakika haberleri | Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: 'Ekmek teknemiz yandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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