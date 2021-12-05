Son dakika haber! Şenyayla'da yaralanan askerin tahliyesi, helikopter ile yapıldı

Şenyayla'da yaralanan askerin tahliyesi, helikopter ile yapıldı

JANDARMA Genel Komutanlığı, Şenyayla Bölgesi'nde icra edilen operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, helikopter ile tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş Şenyayla'da bugün başlayan Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı. Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda: "Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan jandarma komandomuzun tahliyesini jandarma havacılarımız yaptı" notuna yer verdi.