Son dakika haberi... Şentop: "Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır"
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Son dakika haberi... Şentop: "Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır"

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. (1)

Son dakika haberi... Şentop: 'Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır'
Son dakika haberi... Şentop: 'Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır'
Son dakika haberi... Şentop: 'Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır'
Son dakika haberi... Şentop: 'Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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