Son dakika haberi... Şentop: "Milli mücadele, tam bağımsızlık yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır"
Son dakika habere göre Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.
Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya