Son Dakika haberi! Şenol Güneş istifa etti mi?

EURO 2020'de istenende uzak bir performans gösteren Milli Takımımız sadece 1 gol atma başarısı gösterdi ve puan alamadan turnuvadan ayrıldı. Sporseverlerin eleştirilerin hedefi haline gelen Şenol Güneş, hakkında istifa iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?