Son Dakika haberi! Şenol Güneş istifa etti mi?
EURO 2020'de istenende uzak bir performans gösteren Milli Takımımız sadece 1 gol atma başarısı gösterdi ve puan alamadan turnuvadan ayrıldı. Sporseverlerin eleştirilerin hedefi haline gelen Şenol Güneş, hakkında istifa iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?
EURO 2020 sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Şenol Güneş, sosyal medyada trend oldu. Güneş'in Milli Takım performansı mercek altına alınırken Şenol Güneş istifa etti mi, merak edildi. İşte son dakika Şenol Güneş gelişmeleri…
ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?
Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın teknik direktörü olmuştu. O günden bu yana gösterdiği performansla olumlu ve olumsuz eleştiriler alan Şenol Güneş, EURO 2020'de gösterdiği performansa dikkatleri çekmiştir.
Şenol Güneş, görevinin başında ve Milli Takım teknik direktörlüğü görevinin devam ettirmektedir.