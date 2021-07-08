Son Dakika haberi! Şenol Güneş istifa etti mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika haberi! Şenol Güneş istifa etti mi?

Son Dakika haberi! Şenol Güneş istifa etti mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

EURO 2020'de istenende uzak bir performans gösteren Milli Takımımız sadece 1 gol atma başarısı gösterdi ve puan alamadan turnuvadan ayrıldı. Sporseverlerin eleştirilerin hedefi haline gelen Şenol Güneş, hakkında istifa iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?

EURO 2020 sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Şenol Güneş, sosyal medyada trend oldu. Güneş'in Milli Takım performansı mercek altına alınırken Şenol Güneş istifa etti mi, merak edildi. İşte son dakika Şenol Güneş gelişmeleri…

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?

Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın teknik direktörü olmuştu. O günden bu yana gösterdiği performansla olumlu ve olumsuz eleştiriler alan Şenol Güneş, EURO 2020'de gösterdiği performansa dikkatleri çekmiştir.

Şenol Güneş, görevinin başında ve Milli Takım teknik direktörlüğü görevinin devam ettirmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika haberi! Şenol Güneş istifa etti mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:03:30. #1.16#

title