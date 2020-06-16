Son dakika haberi | Senegalli tarihçiden, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasına destek
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Son dakika haberi | Senegalli tarihçiden, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasına destek

Gelen son dakika haberlerine göre Senegal'in önde gelen tarihçilerinden Profesör Dr. Iba Der Thiam, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldürdüğünü belirterek, St. Louis kentindeki heykelinin kaldırılmasını destekledi.

Son dakika haberi | Senegalli tarihçiden, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasına destek
16.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:54

Senegal'in önde gelen tarihçilerinden Profesör Dr. Iba Der Thiam, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldürdüğünü belirterek, St. Louis kentindeki heykelinin kaldırılmasını destekledi.

ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından alevlenen sömürgeci isimlerin heykellerinin yıkılması tartışmalarına, 400 yıl sömürge yönetiminde kalan Senegal'in önde gelen tarihçilerinden ve eski Milli Eğitim Bakanı olan 81 yaşındaki Thiam da katıldı.

Thiam, yerel bir radyoda katıldığı programda, "Sadece 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldüren Faidherbe gibi bir sömürgecinin heykelinin halen kent merkezinde durmasına anlam veremiyorum." ifadesini kullandı.

Heykelin kaldırılmasını desteklediğini vurgulayan Thiam, "Başkent Dakar'ın sokakları, dini liderlerimiz ve Afrikalılar hakkında skandal açıklamalar yapan insanların isimlerini taşıyor. Bu bize hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Thiam, sömürge döneminden kalma para birimi CFA frangı karşıtı gösteriler ile köle ticaretinin merkezi Goree Adası'ndaki protestolara her zaman destek verdiğini söyledi.

Senegal yönetiminin de sömürgecilerin izlerinin silinmesi konusunda halkın tepkisini benimsemesi gerektiğini ifade eden Thiam, heykelin kaldırılması konusundaki sorumluluğun devlete ait olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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