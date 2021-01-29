Son dakika haberi... Senegal Ordusundan silahlı çetelere operasyon
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Son dakika haberi... Senegal Ordusundan silahlı çetelere operasyon

29.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:52
Son dakika haberi... Senegal Ordusundan silahlı çetelere operasyon

Son dakika haberi... Senegal'de ordunun, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı operasyonlar düzenlediği duyuruldu.

Senegal'de ordunun, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı operasyonlar düzenlediği duyuruldu.

Ordunun Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılan açıklamada, Ziguinchor bölgesinde, 26 Ocak'tan bu yana bölge halkının güvenliğini tehdit eden silahlı çetelere karşı operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonlarla bölgede adi suçların artması nedeniyle yerlerinden olan nüfusun eski yerleşimlerine geri dönmesine de katkı sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ordunun silahlı çetelerin yasa dışı faaliyetleriyle mücadeleye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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