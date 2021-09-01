Son dakika haberi | Senegal, komşusu Gambiya'ya 625 asker gönderecek
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Son dakika haberi | Senegal, komşusu Gambiya'ya 625 asker gönderecek

Son dakika haberi | Senegal, komşusu Gambiya'ya 625 asker gönderecek
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Senegal, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonuna 625 asker gönderecek.

Senegal, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonuna 625 asker gönderecek.

Senegal Haber Ajansına (APS) göre, ülkenin Fatick bölgesinde düzenlenen askeri törende, Senegal bayrağı, 625 Senegalli askerin Gambiya'da konuşlandırılma kararına binaen ECOWAS'ın Gambiya'daki askeri misyonu (MICEGA) temsilcilerine teslim edildi.

Törende konuşan Senegal Kara Kuvvetleri Komutanı Fulgence Ndour, Senegal'in komşusu Gambiya'nın güvenliği ve refahına katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek Senegalli askerlerin bölgesel barışa katkı sağlayacağını dile getirdi.

ECOWAS, eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in, 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğu halefi Adama Barrow'a devretmemesi üzerine ülkede asker konuşlandırmaya karar vermişti.

Gambiya Devlet Başkanı Barrow da MICEGA'nın görev süresinin yenilenmesini istemişti.

Aralarında 12 kadın personelin de bulunduğu 625 Senegalli asker, MICEGA'nın 5'inci birliğinde görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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