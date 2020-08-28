Son dakika haberi: Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, G20'nin borç moratoryumunun uzatılmasını istedi
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Son dakika haberi: Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, G20'nin borç moratoryumunun uzatılmasını istedi

Son dakika haberleri... Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, G20 ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 77 ülkenin borç geri ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulması kararının gelecek yılı da kapsayacak şekilde uzatılması gerektiğini bildirdi.

Son dakika haberi: Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, G20'nin borç moratoryumunun uzatılmasını istedi
28.08.2020 02:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 02:37

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, G20 ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 77 ülkenin borç geri ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulması kararının gelecek yılı da kapsayacak şekilde uzatılması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sall, Fransız İşadamı ve Sanayiciler Derneğinin (MEDEF) Paris'te düzenlediği yaz dönemi toplantısına onur konuğu olarak katıldı.

Özel sektörden 2 binden fazla şirket yöneticisinin hazır bulunduğu programda konuşan Sall, "yükselen Afrika'nın" artık klişelerden uzak olduğunu belirtti. Sall, Afrika ve Afrikalılar'a karşı yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Sall, Kovid-19 ile mücadelede ülkesinin ücretsiz test ve tedavi gibi attığı adımlardan bahsederek, devlet tarafından finanse edilen 1,64 milyar dolarlık ekonomik ve sosyal destek programı hakkında da bilgi verdi.

Afrika ülkelerinin Kovid-19 ile mücadeledeki çabalarının yetersiz kaldığına işaret eden Sall, yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, G20 tarafından 77 ülkenin borçları için 2020 sonuna kadar moratoryum ilan edildiğini anımsatan Sall, bu sürenin, ülkelerin içinden geçtiği ekonomik krizler göz önüne alındığında yetersiz olduğunu kaydetti.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, kendi ülkesinden örnek vererek, "Son tahminlerimize göre büyüme oranımız yüzde 6,8'den yüzde 1,1'e düşecek. Bu nedenle Afrika Birliği, moratoryumun 2021 yılına da uzatılması için ortaklarla beraber çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.

G20, nisanda Kovid-19 ile mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilmeleri için 77 ülkenin 12 milyar dolarlık borç geri ödemelerini 2020 sonuna kadar dondurmuştu.

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Kaynak: AA

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