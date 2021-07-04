Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aşı adaletsizliği eleştirisi Açıklaması
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Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aşı adaletsizliği eleştirisi Açıklaması

Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aşı adaletsizliği eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, gelişmiş ülkelerin, hayvanat bahçelerinde bile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyası başlatmasına karşın gelişmekte olan ülkelerin henüz aşılamada yüzde 1'e dahi ulaşamadığını söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, gelişmiş ülkelerin, hayvanat bahçelerinde bile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyası başlatmasına karşın gelişmekte olan ülkelerin henüz aşılamada yüzde 1'e dahi ulaşamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall, Fransa'nın Aix-en-Provance bölgesinde düzenlenen ekonomi temalı toplantıya video konferans yoluyla bağlandı.

Kovid-19 salgınının gidişatına ilişkin uyarılarda bulunan Sall, Afrika kıtasının son haftalarda 3'üncü dalga riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Sall, kıtanın hala aşılama konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaştığına vurgu yaparak, 3'üncü dalganın kıtada büyük zorluklar yaratabileceğini dile getirdi.

Aşılama konusundaki adaletsizliğe de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Sall, "Çoğu gelişmekte olan ülkede aşılama henüz yüzde 1'e dahi ulaşamamışken ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladım." dedi.

Senegal'de salgının başından bu yana 43 bin 627 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 41 bin 633'ü sağlığına kavuştu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1171 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 23 Şubat'ta başlayan aşılama kapmayasında bugüne kadar 546 bin 390 kişiye aşı uygulandı.

Ülkede Astrazeneca ve Sinovac aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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