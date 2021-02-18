Son dakika haberi... Senegal 200 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Başkent Dakar'a ulaşan Sinopharm aşıları, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Aşılar için yaklaşık 4 milyon dolar ödendiğini belirten Sall, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlayacağını belirtti.

Sall, Senegal'in Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programında (COVAX) yer aldığını hatırlatarak, diğer aşılarla ilgili de araştırma aşamasında olduklarını söyledi.

Kampanya kapsamında, ilk olarak sağlık çalışanları, 60 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

COVAX kapsamında gönderilecek 1 milyon 296 bin doz AstraZeneca aşısının da yıl sonuna kadar kullanılması bekleniyor. Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de, 3,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 328 kişi Kovid-19'a yakalandı ve 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 32 bin 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 781'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan