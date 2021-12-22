Son dakika haberi: Şemdinli'de rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesini dünden buyana etkisi altına alan kar yağışı, Şemdinli ilçesinde de etkili oluyor. İlçeye bağlı Altınsu köyünde aşırı karın ağrısı nedeniyle rahatsızlanan Nurdan Özel'in (21) yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri hasta kadını sedye üzerinde taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

İlk müdahaleden sonra ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanın babası İhsan Özel, "Kızım aniden rahatsızlandı. Karın sancısı oldu. Bende 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım. Onlarda geldi ve hastamızı aldılar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ