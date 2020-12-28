Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
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Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

28.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:36

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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