Son dakika haberi: Semaver hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberlerine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evden iki adet semaverin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evden iki adet semaverin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir binaya gelen kimliği belirsiz bir kişi, iki adet adet semaveri çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı