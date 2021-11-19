Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan anne Cemile Kaya, Kızının kanının yerde kalmadığını belirterek, "Anneler ağlamasın. Çocuğum böyle ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı, çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın eşarbını takıyorum" dedi.