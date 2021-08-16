Son dakika haberi: Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor
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Son dakika haberi: Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel dolayısıyla zarar gören okulların yeni eğitim ve öğretime hızlı bir şekilde hazırlanması için temizlik çalışmaları başladı.

Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel dolayısıyla zarar gören okulların yeni eğitim ve öğretime hızlı bir şekilde hazırlanması için temizlik çalışmaları başladı.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde, sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalar başlatıldı. Sel sularının çekilmesinin ardından balçık içinde kalan ev, okul, cadde ve sokaklar balçıktan temizleniyor. Ulus Orman İşletme Şefliği Arazözü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 18 personel sel nedeniyle çamurla dolan Zafer Köyü İlköğretim Okulunu yeni eğitim ve öğretim yılına hazır etmek için hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin en iyi ortamda eğitim almalarını sağlamak için canla başla çalışan personellere vatandaşlarda destek veriyor.

Son dakika haberi: Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor
Son dakika haberi: Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor
Son dakika haberi: Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor
Son dakika haberi: Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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