Son dakika haberi: Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (7)
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Son dakika haberi: Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (7)

Son dakika gündem haberi: BAKAN PAKDEMİRLİ, FINDIK ÜRETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Batlama Vadisi ve Dereli'de incelemelerde bulunduktan sonra merkeze bağlı Sayca köyünü ziyaret etti.

Son dakika haberi: Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (7)
30.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:18

BAKAN PAKDEMİRLİ, FINDIK ÜRETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Batlama Vadisi ve Dereli'de incelemelerde bulunduktan sonra merkeze bağlı Sayca köyünü ziyaret etti. Burada bölge halkıyla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Pakdemirli'ye üreticiler, fındık fiyatlarından memnuniyetlerini iletti. Bakan Pakdemirli ise fındık taban fiyatları konusunda bölge vekillerinin de çok ısrarlı ve çalışkan olduklarını belirterek, "Sağ olsun vekillerimiz, bize nefes aldırmıyorlar. Sene başında daha sezona 6 ay varken başlıyorlar yoklamaya" dedi.


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Kaynak: DHA

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