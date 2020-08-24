Son dakika haberi: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (3)
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Son dakika haberi: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (3)

Gelen son dakika haberlerine göre KİMLİK BELLİ OLDU, ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİGiresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok'a (28) ait olduğu belirlendi.

Son dakika haberi: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (3)
24.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:04

KİMLİK BELLİ OLDU, ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok'a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok'un eşinin 2'nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok'un ayrıca felaketin yaşandığı Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un acı haberinin verildiği Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı. 

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,  


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Kaynak: DHA

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