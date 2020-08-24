Son dakika haberi: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (8)
Son dakika haberi... 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDUGiresun'daki sel felaketinden sonra kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu.
24.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:35
1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Giresun'daki sel felaketinden sonra kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu. İbrahim Güdük'ün cansız bedeninin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'ye yükseldi. 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA