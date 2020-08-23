Son dakika haberi! Selin vurduğu Giresun'a destek ekipleri gönderildi
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Son dakika haberi! Selin vurduğu Giresun'a destek ekipleri gönderildi

Son dakika gündem haberi: Samsun'dan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a bir UMKE ekibinin yanı sıra kurbağa adamlar, dalgıçlar, can kurtaranlar ile iş makinelerinin sevk edildiği öğrenildi.

23.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:14

Samsun'dan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a bir UMKE ekibinin yanı sıra kurbağa adamlar, dalgıçlar, can kurtaranlar ile iş makinelerinin sevk edildiği öğrenildi.

Giresun'daki çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye giden Samsun Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanları ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 5 kurbağa adamın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesince 2 iş makinesi, 6 personel, 3 dalgıç ve 3 cankurtaran da kente gönderildi.

Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bir tır ambalajlı içme suyu da kente doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde bölgeye ilk ulaşan ekiplerden olan kurbağa adamların, sele kapılan jandarma aracında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cansız bedenini çıkarttıkları öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazalı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Samsun olarak, Giresun halkının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz tüm birimleriyle orada. Yaraların sarılması için gerekli her türlü çalışma yapılmakta." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika haberi! Selin vurduğu Giresun'a destek ekipleri gönderildi

Kaynak: AA

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