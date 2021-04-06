Son dakika haberi... Selimiye Camisi'nin görüntüsünü engelleyen cami civarındaki yapılar kaldırılacak
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Son dakika haberi... Selimiye Camisi'nin görüntüsünü engelleyen cami civarındaki yapılar kaldırılacak

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Selimiye Camisi'nin görüntüsünü engelleyen cami civarındaki yapılar kaldırılacak

Son dakika haberleri... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi ve Külliyesi Rekreasyon Projesi kapsamında caminin çevresinde Selimiye'nin görünürlüğünü bozan alanların kaldırılacağını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi ve Külliyesi Rekreasyon Projesi kapsamında caminin çevresinde Selimiye'nin görünürlüğünü bozan alanların kaldırılacağını belirtti.

Edirne Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısı Gürkan başkanlığında belediyede gerçekleşti.

Meclis toplantısında, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin arkasında bulunan Osmanlı Mezar Taşları Sergileme Alanı'nıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Belediyesi arasında ortak bir iş birliği projesi yapılması için Gürkan'a yetki verildi.

Söz konusu alanın rekreasyon projesi içinde yer aldığını belirten Gürkan, "Projenin yapımına başlıyoruz. Mezar taşlarının olduğu alan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olması nedeniyle proje içerisinde orasını da yapıp değerlendirebilmek için böyle bir iş birliği protokolü yapmamız gerekiyor." dedi.

Selimiye Camisi ve Külliyesi Rekreasyon Projesi'nin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını hatırlatan Gürkan, Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemişkapanı Hanı hariç projenin hazır olduğunu söyledi.

Projede yapılacak çalışmalarla Selimiye'nin tüm ihtişamının ortaya çıkarılacağını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin 360 derece etrafı için proje hazır. Finansmanını bulduk, kendi öz kaynaklarımızla yapacağız. Mimar Sinan Caddesi, cami yanında bulunan otopark, Yediyolağzı'nda düzenleme yapılacak. Belediye dükkanları yıkılarak o bölge açılacak. Şu anda Selimiye Meydanı'nda bulunan kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satıldığı alan kaldırılacak.

Orası tertemiz bir görünüme kavuşacak. Şu anda Eski Cami'nin veya belediye dükkanları kaldırımından yürürken Selimiye'yi görmek mümkün değil, bu proje bittiğinde gerek yaya olarak gerekse de araçla geçerken Selimiye tüm ihtişamıyla hepimizin gözünün önüne gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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