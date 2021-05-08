Son dakika haberi! Selimiye Camisi'nde gerçekleştirilen Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
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Son dakika haberi! Selimiye Camisi'nde gerçekleştirilen Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Son dakika haberi! Selimiye Camisi'nde gerçekleştirilen Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahi ve kasideler okundu, dua edildi.

Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından anlık paylaşıldı.

Camiye gelen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek programa iştirak etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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