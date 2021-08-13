Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor

Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Selim'de yıllardan beri ihmal edilen ve alt yapı sorunlarının çözüldüğü caddelerde yapılan asfalt çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Selim'de yıllardan beri ihmal edilen ve alt yapı sorunlarının çözüldüğü caddelerde yapılan asfalt çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars'ın Selim ilçesinde AK Partili Belediye Başkanlığı'nca yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Coşkun Altun, yapılan yol çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Selim'de Belediye Başkanlığı görevini iki dönedir yürüten Başkan Coşkun Altun, asfalt yol çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi.

İlçe genelinde başlattığı yol, kaldırım ve alt yapı çalışmalarıyla Selim'i yaşanabilir hale getiren Modern Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere Millet Bahçesi, Modern Otogar, Park ve Bahçeler, Hayvan Pazarı, Yürüyüş Yolları, ilçenin giriş ve çıkışlarının yolları, oturma alanları ile Selim'i çehresini değiştiren Başkan Altun, durmak bilmiyor. Altun, ilçede kazma vurulmadık yer bırakmazken, vatandaşlar ise yapılan çalışmalarda Altun'a destek veriyor.

Selimlilere hizmet etmek için vatandaşların teveccühü ile kendisine ikince kez görev verildiğine dikkat çeken Altun, "Bizim tek gayemiz var. İlçemize, insanımıza hizmet etmek. Bu doğrultuda belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum çalışmalarımız tamamlandığında Selim çok daha güzel olacaktır" dedi.

Selim Belediye Başkanlığı'nca yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde kaldırım ve asfalt çalışması yapıyor. Yol çalışmalarının kış mevsimi öncesinde bitirileceği öğrenildi. - KARS

Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor
Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Şahan Gökbakar Mustafa Sandal Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:58:33. #1.16#

title