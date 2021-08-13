Son dakika haberi... Selim modern yollara kavuşuyor

Bir son dakika haberine göre Selim'de yıllardan beri ihmal edilen ve alt yapı sorunlarının çözüldüğü caddelerde yapılan asfalt çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Selim'de yıllardan beri ihmal edilen ve alt yapı sorunlarının çözüldüğü caddelerde yapılan asfalt çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars'ın Selim ilçesinde AK Partili Belediye Başkanlığı'nca yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Coşkun Altun, yapılan yol çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Selim'de Belediye Başkanlığı görevini iki dönedir yürüten Başkan Coşkun Altun, asfalt yol çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi.

İlçe genelinde başlattığı yol, kaldırım ve alt yapı çalışmalarıyla Selim'i yaşanabilir hale getiren Modern Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere Millet Bahçesi, Modern Otogar, Park ve Bahçeler, Hayvan Pazarı, Yürüyüş Yolları, ilçenin giriş ve çıkışlarının yolları, oturma alanları ile Selim'i çehresini değiştiren Başkan Altun, durmak bilmiyor. Altun, ilçede kazma vurulmadık yer bırakmazken, vatandaşlar ise yapılan çalışmalarda Altun'a destek veriyor.

Selimlilere hizmet etmek için vatandaşların teveccühü ile kendisine ikince kez görev verildiğine dikkat çeken Altun, "Bizim tek gayemiz var. İlçemize, insanımıza hizmet etmek. Bu doğrultuda belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum çalışmalarımız tamamlandığında Selim çok daha güzel olacaktır" dedi.

Selim Belediye Başkanlığı'nca yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde kaldırım ve asfalt çalışması yapıyor. Yol çalışmalarının kış mevsimi öncesinde bitirileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı