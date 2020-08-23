Son dakika haberi | Sele kapılan askerlerle iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor (3) Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerlerle iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerlerle iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor.

Gece başlatılan çalışmalar ara verilmeksizin sürdürülüyor.

Sabah saatlerinde bölgede jandarma aracıyla bir askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan askerin naaşı, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçtaki 4 askerle iş makinesi operatörünün bulunması için dalgıçlar ve iş makineleriyle çalışmalara devam ediliyor.

Kaynak: AA