Son dakika haberi... Selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için "ALO 144" aranabilecek
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Son dakika haberi... Selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için "ALO 144" aranabilecek

Son dakika haberi... Selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için 'ALO 144' aranabilecek
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için Sosyal Yardım hattı ALO 144'ün aranabileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için Sosyal Yardım hattı ALO 144'ün aranabileceğini bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sel bölgesine gönderilecek ayni yardımların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktardı.

Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için Bakanlığın Sosyal Yardım hattı ALO 144'ün aranabileceği bilgisi verildi.

"Batı Karadeniz sel felaketi ayni yardım ihtiyaç listesi"ni de paylaşan Bakanlık, listede yer alan "su ve gıda kolisi, hijyen ve kişisel bakım seti, ev eşyası, giysi ve mutfak eşyası" gibi başlıklar altında ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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