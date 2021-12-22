Son dakika haberi! Selden etkilen çiftçilere tohum desteği

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel ve taşkın afetinden etkilenen çiftçilere tohum desteği verildi.

11 Ağustos tarihinde, Kastamonu genelinde meydana gelen selden etkilenen çiftçilerin yem bitkisi üretimlerinin sürdürülebilmesi için toplamda 500 kilogram fiğ tohumu, 500 kilogram macar fiği tohumu, 750 kilogram yonca tohumu ve 60 torba silajlık mısır tohumu yüzde 100 hibeli olarak çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Hanönü ilçesinde tohum dağıtım programına İlçe Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Eminoğlu ve üreticiler katıldı.

Programda üretimin sürekliliğinin önemine dikkat çeken İlçe Kaymakamı Emrah Bütün, tohumların muhakkak usulüne uygun bir şekilde toprakla buluşturulması gerektiğini dile getirdi. İlçe Müdürü Burak Eminoğlu, ekim zamanı sahada kontrollerin yapılarak tohumun mutlak suretle toprakla buluşması için gerekli çalışmalara devam edeceklerini iletti. - KASTAMONU