Son dakika haberi: Selde yaşamını yitiren MEB personelinin ismi çalıştığı okula verildi
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Son dakika haberi: Selde yaşamını yitiren MEB personelinin ismi çalıştığı okula verildi

Son dakika haberi: Selde yaşamını yitiren MEB personelinin ismi çalıştığı okula verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli Duygu Çelikel'in ismi, çalıştığı anaokuluna verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli Duygu Çelikel'in ismi, çalıştığı anaokuluna verildi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarına ve büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Bozkurt Anaokulu yardımcı hizmetler personeli Duygu Çelikel, okulda görev yaparken Ezine Çayı'ndan selin geldiğini öğrenince güvenli bir yere geçmeye çalıştı.

Bu sırada sel sularına kapılan Çelikel, yaşamını yitirdi. Çelikel'in cenazesi, İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyünde toprağa verildi.

İncelemelerde bulunmak üzere dün Bozkurt'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çelikel'in eşi Tarkan Çelikel'i evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bakan Özer, Çelikel'in isminin çalıştığı Bozkurt Anaokuluna verileceğini söyledi.

Bunun üzerine Bozkurt Anaokuluna, "Duygu Çelikel Anaokulu" yazılı tabela asıldı.

Çevresi kum ve balçıkla dolan okulun yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Selde yaşamını yitiren MEB personelinin ismi çalıştığı okula verildi
Son dakika haberi: Selde yaşamını yitiren MEB personelinin ismi çalıştığı okula verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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