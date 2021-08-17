Son dakika haberi: Selde yaralanan buzağı Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel afetinin ardından bölgede görev yapmaya başlayan Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri, selde yaralanan buzağıyı kurtardı.
Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel afetinin ardından bölgede görev yapmaya başlayan Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri, selde yaralanan buzağıyı kurtardı.
Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde yaralanan buzağı Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
Özveriyle afet bölgesinde görev yapan UMKE ekipleri gayretleriyle vatandaşların takdirini topladı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı